اليوم الوطني / أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة يشاركون في احتفالات اليوم الوطني بعسير



أبهـا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شارك أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير , في الاحتفال بيوم الوطن الـ 89 للمملكة العربية

ورسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بمتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، وذلك في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم.

من جهتها أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة بتعليم عسير فوزية القرني، أن أكثر من 2002 طالبة ومرشدة كشفية، شاركن في الاحتفال وتفاعلن مع العروض المقدمة بهذه المناسبة.

// انتهى //

15:33ت م

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أبهـا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشارك أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير , في الاحتفال بيوم الوطن الـ 89 للمملكة العربية السعودية , بمشاركة العديد من القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية.ورسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بمتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، وذلك في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم.من جهتها أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة بتعليم عسير فوزية القرني، أن أكثر من 2002 طالبة ومرشدة كشفية، شاركن في الاحتفال وتفاعلن مع العروض المقدمة بهذه المناسبة.// انتهى //15:33ت م0216

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