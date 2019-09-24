السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة



نجران 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما يحققه برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تعزيز تنمية الإنسان، وصناعة مجتمع حيوي.

وأكد سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، راشد بن محمد آل منجم, أن جميع السعوديين في هذه البلاد المباركة أسرة واحدة، قائلاً "فالوطن واحد، والدين واحد، خلف قيادة واحدة، نذرت نفسها لخدمة الوطن والمواطن".

واستعرض سموه خلال اللقاء الخطة التنفيذية لفرع المركز بالمنطقة، حيث اطلع على تفاصيل برنامج "تبيان" بالتعاون مع إدارة تعليم محافظة شرورة، وبرنامج "نسيج" بجامعة نجران، الذي يتضمن أنشطة حوارية وتدريبية تستهدف أبناء المجتمع.

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15:32ت م

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