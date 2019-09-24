اليوم الوطني / مسؤولو جازان يستذكرون الأمجاد والإنجازات في يوم الوطن



جيزان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من مديري الإدارات الحكومية بمنطقة جازان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

ووصف أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سيعدان اليوم الوطني, بيوم الفخر والانتصار والتوحيد لهذا الوطن العزيز على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله - وتوحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها في كيان واحد يسوده الأمن والأمان وتنبذ فيه الفرقة والاختلاف.

فيما أكد مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن اليوم الوطني هو يوم يستذكر فيه أبناء وبنات المملكة العربية

وقال مدير عام الشؤون الإٍسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي :" إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا بعد نعمة الإسلام نعمة هذا البلد المعطاء هذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية التي اصطفاها الله لتكون حاضنة الحرمين الشريفين وأكرمها بحكام صالحين و ولاة أمر مصلحين وقادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم , و مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار , منذ أن وحدت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في وحدة أصبحت مضرب المثل في العالم بل هي أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية, و تحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار , و التقدم و النماء , و ذلك بفضل الله – عز و جل - ثم بجهود قيادتنا الرشيدة".

من جانبهما رفع كل من مدير عام التعليم بمنطقة جازان إبراهيم بن محمد أبو هادي ومدير التعليم بمحافظة صبيا, صادق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة باسمهما ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات إدارتي التعليم بجازان وصبيا , مؤكدين أهمية هذه المناسبة الوطنية وعمل الإدارتين على تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تسهم في غرس حب الدين والوطن وطاعة ولاة الأمر - حفظهم الله - في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم والمجتمع بصفة عامة.

وشدد رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي على أن مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة هي مناسبة عزيزة على جميع أبناء وبنات الوطن, ومحل عزهم وفخرهم جميعاً بما سطره الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله المخلصين من بطولات جمعت شتات الوطن ووحدة صف مواطنيه تحت راية الإسلام " لا إله إلا الله محمد رسول الله" ما عزز حب هذا الوطن العظيم في قلوب ابناء هذا الشعب الوفي, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

//انتهى//

15:31ت م

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جيزان 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مديري الإدارات الحكومية بمنطقة جازان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, والأسرة المالكة وجميع أفراد الشعب السعودي الكريم, بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89, منوهين بما تحقق لوطننا العزيز من منجزات في جميع المجالات.ووصف أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سيعدان اليوم الوطني, بيوم الفخر والانتصار والتوحيد لهذا الوطن العزيز على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله - وتوحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها في كيان واحد يسوده الأمن والأمان وتنبذ فيه الفرقة والاختلاف.فيما أكد مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن اليوم الوطني هو يوم يستذكر فيه أبناء وبنات المملكة العربية السعودية يوم عظيم من أيام بلد وأمة عظيمة, يرفع الجميع فيه رؤوسهم شموخاً وفخراً بما تحقق لإنسان وأرض هذا الوطن، في مناسبة وطنية غالية تتكرر كل عام لتزيد التلاحم بين القيادة والشعب, وتبرز النهضة الشاملة التي تحققت في جميع المجالات, وفي زمن قياسي لتصبح المملكة في مصاف الدول المتقدمة.وقال مدير عام الشؤون الإٍسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي :" إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا بعد نعمة الإسلام نعمة هذا البلد المعطاء هذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية التي اصطفاها الله لتكون حاضنة الحرمين الشريفين وأكرمها بحكام صالحين و ولاة أمر مصلحين وقادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم , و مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار , منذ أن وحدت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في وحدة أصبحت مضرب المثل في العالم بل هي أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية, و تحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار , و التقدم و النماء , و ذلك بفضل الله – عز و جل - ثم بجهود قيادتنا الرشيدة".من جانبهما رفع كل من مدير عام التعليم بمنطقة جازان إبراهيم بن محمد أبو هادي ومدير التعليم بمحافظة صبيا, صادق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة باسمهما ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات إدارتي التعليم بجازان وصبيا , مؤكدين أهمية هذه المناسبة الوطنية وعمل الإدارتين على تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تسهم في غرس حب الدين والوطن وطاعة ولاة الأمر - حفظهم الله - في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم والمجتمع بصفة عامة.وشدد رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي على أن مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة هي مناسبة عزيزة على جميع أبناء وبنات الوطن, ومحل عزهم وفخرهم جميعاً بما سطره الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله المخلصين من بطولات جمعت شتات الوطن ووحدة صف مواطنيه تحت راية الإسلام " لا إله إلا الله محمد رسول الله" ما عزز حب هذا الوطن العظيم في قلوب ابناء هذا الشعب الوفي, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.//انتهى//15:31ت م0213

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