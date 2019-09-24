اليوم الوطني / مدارس المدينة المنورة تكتسي الأخضر ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

اكتست المدارس والمباني التعليمية بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وأنيرت بالإضاءات والأعلام الخضراء وبصور مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - الذي وحد مع رجاله المخلصين من أبناء الوطن هذه البلاد الطاهرة ، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، احتفاءً وابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة العربية

وبدأت المدارس استعداداتها وتجهيز برامجها الاحتفالية بهذه المناسبة والوطنية الكبيرة, حيث باشرت المدارس بإجراء التدريبات والبروفات الخاصة ببرامج وفعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة الخالدة لتوحيد المملكة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارة النشاط الطلابي أكملت كافة استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، يوم الأحد القادم بمهرجان ثقافي كبير وأوبريت إنشادي ومعرض فني مصاحب بعنوان "همة حتى القمة".

// انتهى //

15:19ت م

0210



المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساكتست المدارس والمباني التعليمية بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وأنيرت بالإضاءات والأعلام الخضراء وبصور مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - الذي وحد مع رجاله المخلصين من أبناء الوطن هذه البلاد الطاهرة ، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، احتفاءً وابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية ، وعلقت اللافتات الكبيرة على المباني وعلى المداخل الرئيسة لها ، سطرت عليها عبارة "همة حتى القمة".وبدأت المدارس استعداداتها وتجهيز برامجها الاحتفالية بهذه المناسبة والوطنية الكبيرة, حيث باشرت المدارس بإجراء التدريبات والبروفات الخاصة ببرامج وفعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة الخالدة لتوحيد المملكة.يذكر أن الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارة النشاط الطلابي أكملت كافة استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، يوم الأحد القادم بمهرجان ثقافي كبير وأوبريت إنشادي ومعرض فني مصاحب بعنوان "همة حتى القمة".// انتهى //15:19ت م0210

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مدارس المدينة المنورة تكتسي الأخضر ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.