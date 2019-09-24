السعودية اليوم / سفير المملكة لدى موريتانيا يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة



نواكشوط 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري, فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وممثل الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المشاركين في الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في موريتانيا، وذلك في مقر السفارة بالعاصمة نواكشوط.

واستمع السفير إلى شرح موجز حول سير الحملة وما حققته من نتائج طيبة, مشيراً إلى أن المجهودات المميزة التي يبذلها الفريق الطبي المشترك للتخفيف من معاناة المرضى وتقديم صورة مشرقة للمملكة .

// انتهى //

15:19ت م

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