اليوم الوطني / منسوبو ومنسوبات جامعة حائل : اليوم الوطني مناسبة لأعظم وحدة وطنية في التاريخ الحديث



حائل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع منسوبو ومنسوبات جامعة حائل أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 89 مؤكدين أن اليوم الوطني مناسبة لأعظم وحدة وطنية في التاريخ الحديث معبرين عن مشاعر الحب والولاء للوطن الغالي ومنوهين بما شهدته المملكة وما تحقق لهذه البلاد من قفزات تنموية سائلين المولى عز وجل أن يزيد هذه البلاد رفعة ونموًا ومجدًا وأن ينعم على شعبها مزيداً من الاستقرار والرفاهية.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والتطوير الدكتور عبد العزيز بن رشيد العمرو أن هذا الوطن منذ تأسيسه قام على وحدة القلوب والمبادئ الإسلامية السمحة، وحافظ قادته الملوك البررة منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله - مرورا بأبنائه البررة على تقاليد هذه البلاد ومنهجها القويم، وصولاً إلى عهدنا الحالي والتي جعلت منا بلدًا متفوقاً يضاهي أكبر الدول المتطورة في العالم .

وقال " وما وجودنا ضمن دول مجموعة العشرين، واستضافتنا للقمة المقبلة لهذه المجموعة، إلا دليلاً هاماً على أن المملكة العربية

من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري إن بلادنا - ولله الحمد – ورغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تعيشها دول الشرق الأوسط تنعم بمعدلات نمو عالية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادة حكيمة استطاعت أن تقود هذه البلاد بحنكة والتعامل مع مختلف الملفات الداخلية والخارجية بما يحقق أهدافها التنموية، ويمهد لها الوصول إلى تحقيق كافة أهداف رؤية 2030 التي ستكون نقلة نوعية في تاريخ بلادنا الحديث.

من جهته بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحيسوني إن هذا اليوم فرصة للتعبير عن فخر كل مواطن سعودي، ونقل صورة حقيقية وصادقة إلى العالم تثبت مدى عمق التلاحم والانتماء الوطني في المملكة التي تشهد اليوم نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة، وعلى رأسها رؤية المملكة 2030 التي تعتبر خارطة طريق مضيئة للعمل الدؤوب من أجل تحقيق أهداف استراتيجية تنقل المملكة من الاعتماد على النفط إلى التنوّع الاقتصادي في مختلف النشاطات .

وأضاف الدكتور الحيسوني أن اليوم الوطني مناسبة مجيدة لقراءة تاريخ بلادنا وإخلاص قادتها في سبيل رفعتها ورفعة المواطن السعودي بين دول ومجتمعات العالم من خلال هذه الرؤية الطموحة التي يشارك في تحقيقها كل مواطن سعودي بكل فخر واعتزاز.

بدوره أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش إنّ اليوم الوطني يعد فجراً جديداً ليوم خالد في ذاكرتنا جميعاً فهو أهم بل أغلى المناسبات الوطنية التي نحتفل بها في كل عام لافتاً إلى أن ذكرى هذا اليوم ومرور 89 ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة فحسب بل مناسبة للتأمل بين ماضيه وحاضره ومستقبله وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بمستقبل واعد .

ونوه الدكتور اللويش بما تشهده المملكة من استقرار سياسيّ، واقتصاديّ ، ونقلة نوعيّة وإنجازات تنمويّة في شتى المجالات وتلاحم بين الشعب والقيادة الحكيمة سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا ويديم علينا ما تحقق من الأمن والرفاهية والوحدة الوطنية .

وأوضحت المشرفة العامة على مجمع كليات الطالبات الدكتورة بدرية الخناني إنه في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نلمس ما حققه الوطن من إنجازات تنمويّة كبيرة في إطار رؤية تنموية شاملة، تسعى إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص وصول المرأة إلى مكان العمل والذي يتمثل كركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 .

وقالت الخناني: " في هذا اليوم العظيم يجب علينا كمواطنين التضحية من أجل الوطن، كل في مجال عمله, ودورنا في دور العلم هو التضحية من أجل تنمية ثروات الوطن العلميّة" .

من جانبها ثمنت وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة ذهب الشمري لقيادتنا الحكيمة الانجازات المتوالية والمكتسبات التي مكنت في ضوئها المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي في المجتمع، و بخطى ثابتة في تحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن أطلقت المملكة أضخم خطة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير المجتمع وتحقيق نهضة اقتصادية تنموية شاملة داعية إلى أن نستذكر ونذكر أبناءنا بهذه المناسبة الغالية بمسيرة كفاح المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - من أجل توحيد المملكة .

وأكدت وكيلة كلية الآداب والفنون الدكتورة هيفاء الحريري أهمية تحفيز جيلنا الحالي لمزيد من العمل والجهد وبذل الغالي لرفعة بلادنا، وتجهيز أبنائنا من الأجيال المقبلة للمحافظة على وطن عالٍ وغالٍ ونفيس، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وأن يديم على هذه البلاد وشعبها مزيداً من النمو والرخاء والاستقرار والرفاهية.

// انتهى //

15:17ت م

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حائل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع منسوبو ومنسوبات جامعة حائل أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 89 مؤكدين أن اليوم الوطني مناسبة لأعظم وحدة وطنية في التاريخ الحديث معبرين عن مشاعر الحب والولاء للوطن الغالي ومنوهين بما شهدته المملكة وما تحقق لهذه البلاد من قفزات تنموية سائلين المولى عز وجل أن يزيد هذه البلاد رفعة ونموًا ومجدًا وأن ينعم على شعبها مزيداً من الاستقرار والرفاهية.وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والتطوير الدكتور عبد العزيز بن رشيد العمرو أن هذا الوطن منذ تأسيسه قام على وحدة القلوب والمبادئ الإسلامية السمحة، وحافظ قادته الملوك البررة منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله - مرورا بأبنائه البررة على تقاليد هذه البلاد ومنهجها القويم، وصولاً إلى عهدنا الحالي والتي جعلت منا بلدًا متفوقاً يضاهي أكبر الدول المتطورة في العالم .وقال " وما وجودنا ضمن دول مجموعة العشرين، واستضافتنا للقمة المقبلة لهذه المجموعة، إلا دليلاً هاماً على أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً ماضية في طريق التنمية المستدامة " .من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري إن بلادنا - ولله الحمد – ورغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تعيشها دول الشرق الأوسط تنعم بمعدلات نمو عالية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادة حكيمة استطاعت أن تقود هذه البلاد بحنكة والتعامل مع مختلف الملفات الداخلية والخارجية بما يحقق أهدافها التنموية، ويمهد لها الوصول إلى تحقيق كافة أهداف رؤية 2030 التي ستكون نقلة نوعية في تاريخ بلادنا الحديث.من جهته بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الحيسوني إن هذا اليوم فرصة للتعبير عن فخر كل مواطن سعودي، ونقل صورة حقيقية وصادقة إلى العالم تثبت مدى عمق التلاحم والانتماء الوطني في المملكة التي تشهد اليوم نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة، وعلى رأسها رؤية المملكة 2030 التي تعتبر خارطة طريق مضيئة للعمل الدؤوب من أجل تحقيق أهداف استراتيجية تنقل المملكة من الاعتماد على النفط إلى التنوّع الاقتصادي في مختلف النشاطات .وأضاف الدكتور الحيسوني أن اليوم الوطني مناسبة مجيدة لقراءة تاريخ بلادنا وإخلاص قادتها في سبيل رفعتها ورفعة المواطن السعودي بين دول ومجتمعات العالم من خلال هذه الرؤية الطموحة التي يشارك في تحقيقها كل مواطن سعودي بكل فخر واعتزاز.بدوره أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش إنّ اليوم الوطني يعد فجراً جديداً ليوم خالد في ذاكرتنا جميعاً فهو أهم بل أغلى المناسبات الوطنية التي نحتفل بها في كل عام لافتاً إلى أن ذكرى هذا اليوم ومرور 89 ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة فحسب بل مناسبة للتأمل بين ماضيه وحاضره ومستقبله وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بمستقبل واعد .ونوه الدكتور اللويش بما تشهده المملكة من استقرار سياسيّ، واقتصاديّ ، ونقلة نوعيّة وإنجازات تنمويّة في شتى المجالات وتلاحم بين الشعب والقيادة الحكيمة سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا ويديم علينا ما تحقق من الأمن والرفاهية والوحدة الوطنية .وأوضحت المشرفة العامة على مجمع كليات الطالبات الدكتورة بدرية الخناني إنه في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نلمس ما حققه الوطن من إنجازات تنمويّة كبيرة في إطار رؤية تنموية شاملة، تسعى إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص وصول المرأة إلى مكان العمل والذي يتمثل كركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 .وقالت الخناني: " في هذا اليوم العظيم يجب علينا كمواطنين التضحية من أجل الوطن، كل في مجال عمله, ودورنا في دور العلم هو التضحية من أجل تنمية ثروات الوطن العلميّة" .من جانبها ثمنت وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة ذهب الشمري لقيادتنا الحكيمة الانجازات المتوالية والمكتسبات التي مكنت في ضوئها المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي في المجتمع، و بخطى ثابتة في تحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن أطلقت المملكة أضخم خطة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير المجتمع وتحقيق نهضة اقتصادية تنموية شاملة داعية إلى أن نستذكر ونذكر أبناءنا بهذه المناسبة الغالية بمسيرة كفاح المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - من أجل توحيد المملكة .وأكدت وكيلة كلية الآداب والفنون الدكتورة هيفاء الحريري أهمية تحفيز جيلنا الحالي لمزيد من العمل والجهد وبذل الغالي لرفعة بلادنا، وتجهيز أبنائنا من الأجيال المقبلة للمحافظة على وطن عالٍ وغالٍ ونفيس، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وأن يديم على هذه البلاد وشعبها مزيداً من النمو والرخاء والاستقرار والرفاهية.// انتهى //15:17ت م0207

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