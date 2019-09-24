السعودية اليوم / تشكيل فرق عمل ميدانية في الخفجي لتصحيح اللوحات المضللة في المنشآت التجارية



الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شكلت بلدية محافظة الخفجي وفرع وزارة التجارة بالمحافظة فرق عمل ميدانية ؛ لتصحيح لوحات المحال التجارية المضللة والتأكد من التزامها بأحكام نظام الأسماء التجارية، وتقيدها بالاشتراطات النظامية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بمدير فرع وزارة التجارة بالخفجي حمود بن عويد الرويلي اليوم في مقر البلدية ، بحضور مراقب فرع الوزارة بالخفجي أحمد بن سعد العنزي، ومدير صحة البيئة الدكتور محمد جعفر الحميدي ومساعد مدير صحة البيئة جلوي بن حادي الرشيدي.

وأكد المهندس الحميداني حرص البلدية على توفير سبل الراحة والاهتمام بجميع الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطن والمقيم، وأهمية تقيد المنشآت بالاشتراطات النظامية , مشيرا إلى الطرفان شكلا فرق للعمل الميداني مكونة من المختصين من بلدية محافظة الخفجي والمختصين من فرع وزارة التجارة بالخفجي للخروج ميدانياً على المنشآت، وذلك بهدف تصحيح لوحات المحال التجارية المضللة والتزامها بأحكام نظام الأسماء التجارية، مشيرا الى أن ذلك يأتي سعياً لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس , وضمن منع التحايل في استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات.

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15:17ت م

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