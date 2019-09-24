اليوم الوطني / سمو الأمير فيصل بن مشعل يشهد احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ89



بريدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، احتفالية جامعة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ89، التي أقيمت في البهو الرئيس بمقر المدينة الجامعية، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود, وعدد من منسوبي الجامعة من طلاب أعضاء هيئة تدريس وموظفين، حيث اكتست الجامعة باللون الأخضر لون العلم الوطني في مناسبة توحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

وفور وصول سمو أمير المنطقة افتتح المعرض الطلابي، وتجول سموه في المعرض الذي يقدم الكثير من المعلومات التوثيقية عن الدولة

عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلما بعنوان "هنا للمجد قمة.. هنا همة وطن"، بالإضافة إلى قصيدة شعرية ألقاها الطالب عاصم الحنيشل من كلية العمارة والتخطيط، عبر فيها عن عمق ومتانة الانتماء الوطني لدى أبناء الشعب السعودي, كما عبر عن ترحيب طلاب الجامعة بسمو أمير المنطقة.

بعد ذلك جرى عرض مقطع فيديو يعبر عن مشاعر طلاب المنح في الجامعة من عدد من الجنسيات، نقلوا من خلاله مشاعرهم تجاه قيادة المملكة وشعبها احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني، فيما أعقبه فيلم عن الجامعة بالأرقام، احتوى على إحصائيات بأعداد الطلبة بالجامعة، وعدد المنسوبين، والكليات، والاعتمادات، والإنجازات الجوائز المحلية والدولية التي حققتها الجامعة، والبطولات، والفعاليات، والمبادرات البيئية، والمساهمات المجتمعية التي تنفذها جامعة القصيم، الإضافة إلى عرض أوبريت غنائي.

ورحب معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود في كلمته التي ألقاها خلال الحفل بسمو أمير المنطقة والحضور، مقدماً معاليه الشكر والتقدير لسموه على رعايته لهذه الاحتفالية، التي تدلل على اهتمام سموه الكريم في التعليم وأهله، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعبر عن مدى حرص سموه واهتمامه بمنسوبي الجامعة وطلبتها، مؤكدًا أن احتفالية اليوم الوطني في الجامعة تختلف عن كل الاحتفالات لأنها ترتبط بحب هذا الوطن الغالي، الذي تُعد جامعة القصيم جزء منه، وجزء من هذه المنطقة.

وأكد معاليه، أن الجامعة ولله الحمد قد حققت العديد من الإنجازات والمراكز متقدمة في العديد من المحافل العلمية، حيث حققت المركز الثاني في الاعتماد الأكاديمي، لاعتماد 26 برنامجاً أكاديمياً لتحتل المركز الثاني بين الجامعات السعودية، وهي أيضا تُحضر الآن لتسجيل الاعتماد المؤسسي، مشيرًا إلى وجود عدد من البرامج التي جرى توقيع عقودها مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وعدد من المنجزات التي حققها أساتذة وطلبة الجامعة، وهذا بفضل من الله، ثم بما تلقاه الجامعة من دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وكذلك من سمو أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه.

وبين أن مسؤولية كبيرة تقع على إدارة الجامعة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها، لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء باسم جامعة القصيم ورفعته، وهو ما ينعكس على التنمية في هذه البلاد المعطاءة، وتحقيق روية المملكة 2030م.

وقال سمو أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي: إنني اليوم في أحد معاقل العلم في هذه الجامعة المتألقة، هذه الجامعة المبدعة بقيادة ربانها معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، وزملاءه الكرام، وعندما نراء حرص المسؤولين بالتعليم على تكريس الروح الوطنية في بناء وبنات الوطن، وهذا مفخرة واعتزاز لنا جميعًا، وفي الحقيقة رأيت اليوم في الحرم الجامعي، معرض يحكي تاريخ هذه البلاد، منذ بدايتها، ورأيت المشاعر التي هي أعظم من المعرض، في قلوب رجالات هذه الجامعة، ومنسوبيها، وبفضل الله من حب أبناء هذا الوطن وبنات الوطن.

وأضاف سموه: أصبح كل يوم لنا هو يوم وطني، ليس محدود في يوم بالعام، وهو انطلاق اسم المملكة منذ 89 عاما، ولكن ولله الحمد نرى في كل يوم يوم وطني، بوطنية شباب وبنات هذا الوطن، أصبحنا مضرب مثل في الوطنية، وأقول دائمًا أن السعودي تتحدث معه في كل مجال، وعندما مس الأمر الوطن، أصبح خط أحمر، وهذا الشعور عند كل مواطن ومواطنة، داعيًا سموه أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وكل مواطن أو مسؤول في هذه البلاد، ونحن فخورون كل الفخر بوطننا، وفخورون قبل كل هذا بشعبنا.

بعد ذلك شارك سمو أمير المنطقة ومعالي مدير الجامعة ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات بالعرضة السعودية، وفي ختام الحفل دشن سموه بمناسبة اليوم الوطني، عربة التبرع بالدم لجنود الوطن البواسل، والتي تشرف عليها المدينة الطبية.

// انتهى //

15:15ت م

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بريدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، احتفالية جامعة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ89، التي أقيمت في البهو الرئيس بمقر المدينة الجامعية، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود, وعدد من منسوبي الجامعة من طلاب أعضاء هيئة تدريس وموظفين، حيث اكتست الجامعة باللون الأخضر لون العلم الوطني في مناسبة توحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.وفور وصول سمو أمير المنطقة افتتح المعرض الطلابي، وتجول سموه في المعرض الذي يقدم الكثير من المعلومات التوثيقية عن الدولة السعودية الأولى، والدولة السعودية الثانية، والدولة السعودية الثالثة، إضافة إلى أهم إنجازات ملوك المملكة، وكذلك عرض أكثر من 160 مشاركة طلابية بالمعرض، بعد ذلك عُزف السلام الملكي، ثم تلاوة القرآن الكريم، ومن ثم بدأت فقرات الحفل من خلال مسيرة وطن لطلاب الجامعة.عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلما بعنوان "هنا للمجد قمة.. هنا همة وطن"، بالإضافة إلى قصيدة شعرية ألقاها الطالب عاصم الحنيشل من كلية العمارة والتخطيط، عبر فيها عن عمق ومتانة الانتماء الوطني لدى أبناء الشعب السعودي, كما عبر عن ترحيب طلاب الجامعة بسمو أمير المنطقة.بعد ذلك جرى عرض مقطع فيديو يعبر عن مشاعر طلاب المنح في الجامعة من عدد من الجنسيات، نقلوا من خلاله مشاعرهم تجاه قيادة المملكة وشعبها احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني، فيما أعقبه فيلم عن الجامعة بالأرقام، احتوى على إحصائيات بأعداد الطلبة بالجامعة، وعدد المنسوبين، والكليات، والاعتمادات، والإنجازات الجوائز المحلية والدولية التي حققتها الجامعة، والبطولات، والفعاليات، والمبادرات البيئية، والمساهمات المجتمعية التي تنفذها جامعة القصيم، الإضافة إلى عرض أوبريت غنائي.ورحب معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود في كلمته التي ألقاها خلال الحفل بسمو أمير المنطقة والحضور، مقدماً معاليه الشكر والتقدير لسموه على رعايته لهذه الاحتفالية، التي تدلل على اهتمام سموه الكريم في التعليم وأهله، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعبر عن مدى حرص سموه واهتمامه بمنسوبي الجامعة وطلبتها، مؤكدًا أن احتفالية اليوم الوطني في الجامعة تختلف عن كل الاحتفالات لأنها ترتبط بحب هذا الوطن الغالي، الذي تُعد جامعة القصيم جزء منه، وجزء من هذه المنطقة.وأكد معاليه، أن الجامعة ولله الحمد قد حققت العديد من الإنجازات والمراكز متقدمة في العديد من المحافل العلمية، حيث حققت المركز الثاني في الاعتماد الأكاديمي، لاعتماد 26 برنامجاً أكاديمياً لتحتل المركز الثاني بين الجامعات السعودية، وهي أيضا تُحضر الآن لتسجيل الاعتماد المؤسسي، مشيرًا إلى وجود عدد من البرامج التي جرى توقيع عقودها مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وعدد من المنجزات التي حققها أساتذة وطلبة الجامعة، وهذا بفضل من الله، ثم بما تلقاه الجامعة من دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وكذلك من سمو أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه.وبين أن مسؤولية كبيرة تقع على إدارة الجامعة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها، لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء باسم جامعة القصيم ورفعته، وهو ما ينعكس على التنمية في هذه البلاد المعطاءة، وتحقيق روية المملكة 2030م.وقال سمو أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي: إنني اليوم في أحد معاقل العلم في هذه الجامعة المتألقة، هذه الجامعة المبدعة بقيادة ربانها معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود، وزملاءه الكرام، وعندما نراء حرص المسؤولين بالتعليم على تكريس الروح الوطنية في بناء وبنات الوطن، وهذا مفخرة واعتزاز لنا جميعًا، وفي الحقيقة رأيت اليوم في الحرم الجامعي، معرض يحكي تاريخ هذه البلاد، منذ بدايتها، ورأيت المشاعر التي هي أعظم من المعرض، في قلوب رجالات هذه الجامعة، ومنسوبيها، وبفضل الله من حب أبناء هذا الوطن وبنات الوطن.وأضاف سموه: أصبح كل يوم لنا هو يوم وطني، ليس محدود في يوم بالعام، وهو انطلاق اسم المملكة منذ 89 عاما، ولكن ولله الحمد نرى في كل يوم يوم وطني، بوطنية شباب وبنات هذا الوطن، أصبحنا مضرب مثل في الوطنية، وأقول دائمًا أن السعودي تتحدث معه في كل مجال، وعندما مس الأمر الوطن، أصبح خط أحمر، وهذا الشعور عند كل مواطن ومواطنة، داعيًا سموه أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وكل مواطن أو مسؤول في هذه البلاد، ونحن فخورون كل الفخر بوطننا، وفخورون قبل كل هذا بشعبنا.بعد ذلك شارك سمو أمير المنطقة ومعالي مدير الجامعة ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات بالعرضة السعودية، وفي ختام الحفل دشن سموه بمناسبة اليوم الوطني، عربة التبرع بالدم لجنود الوطن البواسل، والتي تشرف عليها المدينة الطبية.// انتهى //15:15ت م0205

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.