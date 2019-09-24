اليوم الوطني / رئيس بلدية المجاردة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني



محايل عسير 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع رئيس بلدية المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .

وقال في تصريح له بهذه المناسبة : إنّ يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في كل عام يجعلنا نستحضر حجم النجاح وعظم الإنجازات التي تحقّقت خلال مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحتى اليوم ، وهي حافز كبير لنا ولأبنائنا للإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية المملكه 2030 في ظل قيادتنا الرشيدة ، واحتفالنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ما هو إلا تعبير يسير عن شكرنا وامتناننا لقيادتنا الحكيمة. وأضاف : إن مناسبة اليوم الوطني ، مناسبة نستعرض فيها الانجازات التي تحققت للوطن والتنمية المستمرة في جميع مناطقه بشتى المجالات ، داعيا الله أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان .

//انتهى//

15:15ت م

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