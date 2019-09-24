شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء السعودي": الهجوم على أرامكو تهديد للأمن والسلم الدوليين والان مع التفاصيل
قال مجلس الوزراء السعودي إن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين.
وأضاف، خلال اجتماع له اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الهجوم وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.
وأكد المجلس أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية.
إلى ذلك جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعاً انتخابياً لفخامة الرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابول.
وفي موضوع آخر أكد المجلس أن أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي.
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