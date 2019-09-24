الدوسري والحارثي عضوان بمجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون والأحمري وآل عقران في واس

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعيين كل من سلمان بن يوسف الدوسري، ومحمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور فهد بن حسن آل عقران وعضوان بن محمد الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.