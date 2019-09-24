هكذا سخر ترامب من المراهقة غريتا تونبرغ بعد خطابها في الأمم المتحدة

2019-09-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

ظهرت الناشطة في مجال البيئة، غريتا تونبرغ، في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ يوم الاثنين، ووبخت المندوبين الدوليين الحاضرين بشجاعة وبشراسة.

وقالت “غريتا”: “من المفترض ألا أكون هنا، يجب أن أكون في مدرستي الآن، لكن في الواقع، سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة”.

وشوهدت “غريتا” بتعبير غاضب على وجهها، عندما استحوذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على انتباه الصحفيين عند دخوله القاعة، ما جعلها تقطع حديثها إجبارًا، حيث لم يكن من المخطط أن يحضر هذه الجلسة؛ لأنه سيستضيف جلسة أخرى حول الاضطهاد الديني في نفس المبنى.

Advertisements

ووجهت له حديثها عن البيئة قائلة: “لن يكون هناك أي حل أو خطط تتماشى مع هذه الأرقام هنا اليوم؛ لأن هذه الأرقام غير مريحة للغاية، وأنت لست ناضجاً بما فيه الكفاية لتقول ذلك صراحة، أنت خذلتنا، جيلنا بدأ يفهم خيانتك، ولن نغفر لك”.

ولاقت كلمات “غريتا” تصفيقًا حارًا، في الوقت الذي شوهد فيه “ترامب” يغلق عينيه مرارًا، تعبيرًا عن ملله، وينظر إلى ساعته بعد خطابها، وجلس 15 دقيقة فقط.

وفي تغريدة، كتب “ترامب”: “يبدو أنها فتاة شابة سعيدة جداً، تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع، من الجميل أن نرى هذا”.

وقدمت “غريتا” مع 15 طفلاً آخر في جميع أنحاء العالم، شكوى إلى الأمم المتحدة يزعمون أن خمسة من الاقتصادات الرئيسية في العالم ( ألمانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين وتركيا)، قد انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم، بعدم اتخاذ إجراءات لوقف أزمة المناخ.