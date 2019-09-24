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وفاة منتج أطول وأنجح مسلسل كرتوني
عن عمر ناهز 54 عاماً
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
توفي منتج الرسوم المتحركة، الحائز على جائزة إيمي أربع مرات، ج. مايكل مندل، في منزله بلوس أنجلوس، عن عمر ناهز 54 عاماً.
وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن “مندل” هو منتج مسلسل الرسوم المتحركة الشهيرة “عائلة سيمبسون”، أطول وأنجح مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي، حيث بلغ إلى الآن 30 جزءًا و 662 حلقة، من إنتاج شركة فوكس، وهو موجه للكبار فقط.
وأكدت زوجة المنتج، جول بيستروب، أن الوفاة لأسباب طبيعية، وبعد ساعات من خبر وفاته، نعاه أصدقاؤه المقربون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وغرد “جاستن رويلاند”، المشارك في ابتكار الرسوم المتحركة قائلًا: “انفطر قلبي بعدما علمت بوفاة صديقي وشريكي المنتج مايك مندل”.
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