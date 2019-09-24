جوجل تطلق خدمة فريدة للشراء تضم مئات التطبيقات

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

أطلقت شركة جوجل الأمريكية خدمة ”بلاي باس” للشراء والتي تتيح مئات التطبيقات والألعاب المدفوعة من متجر ”جوجل بلاي” مقابل اشتراك شهري ثابت.

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وحددت جوجل حتى الآن 350 تطبيقاً للشراء عبر الخدمة ، مع توقعات بتزايدها ، إذ ستتاح الخدمة لجميع المطورين.

وحول التكلفة ، قالت جوجل إنها لن تتعدى 4.99 دولار شهرياً ، بينما سيحصل مستخدمو الولايات المتحدة عليها بمقابل 1.9 دولار فقط ، طوال العام الأول ، ويحصل الجميع على 10 أيام مجانية في بداية الاشتراك.

ومن المقرر أن تدعم الخدمة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد بما فيها الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام 4.4.