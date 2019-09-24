وظائف لحملة البكالوريوس بمؤسسة الملك عبدالعزيز في الرياض

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُدير المشروع، ومُدير الشروع – تحليل البيانات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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الوظائف:

1- مُدير المشروع (Project Manager):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الأدب الإنجليزي) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مُدير الشروع – تحليل البيانات (Project Manager – Data Analytics):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإحصاء، التحليلات، علوم الحاسب) أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/09/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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