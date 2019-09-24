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#وظائف لحملة البكالوريوس بمؤسسة الملك عبدالعزيز في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُدير المشروع، ومُدير الشروع – تحليل البيانات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُدير المشروع (Project Manager):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الأدب الإنجليزي) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
2- مُدير الشروع – تحليل البيانات (Project Manager – Data Analytics):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإحصاء، التحليلات، علوم الحاسب) أو تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/09/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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