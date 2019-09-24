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2019-09-24 #وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمجموعة الفطيم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة الفطيم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل في الشركة والشركات التابعة لها في المدن التالية (الرياض، وجدة)، بالمسميات التالية (مدير متجر، ومُحلل أول المالية، ومدير الخزينة المالية، ومدير المالية، وإداري تنفيذي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements الوظائف:

1- مدير متجر (Store Manager) (جدة، الرياض).

2- مُحلل أول المالية (Senior Financial Analyst) (الرياض).

3- مدير الخزينة المالية (Finance Manager Treasury) (جدة).

4- مدير المالية (Finance Manager) (جدة).

5- إداري تنفيذي (Admin Executive) (جدة). طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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