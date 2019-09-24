سفير المملكة لدى نيجيريا: نتطلع لتحسين العلاقات في إطار رؤية 2030

2019-09-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أكد سفير المملكة لدى نيجيريا “عدنان محمود”، أن المملكة حريصة على تحسين العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية النيجيرية ، أن سفير المملكة تحدث في مناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة الذي أقيم في أبوجا، مؤكدًا أن نيجيريا والمملكة العربية السعودية لهما تاريخ عميق يعود إلى عام 1960.

وقال السفير: “جمهورية نيجيريا الاتحادية، بلد له وزن سياسي واقتصادي كبير، ولها علاقات تاريخية عميقة مع المملكة العربية السعودية منذ عام 1960″، مضيفًا: “أستطيع أن أؤكد أن بلدينا كانا على علاقات ممتازة، تقوم على الصداقة والمصلحة المتبادلة، واتفق بلدينا على العديد من الشؤون الإقليمية والدولية ولدينا تعاون في كافة المجالات”.

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وتابع: “نتطلع إلى تحسين هذه العلاقات بشكل أكبر، في إطار رؤية المملكة 2030، والتي نهدف بها إلى نكون نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم في جميع المنابر، وأتمنى لحكومة وشعب نيجيريا المزيد من النجاح والتقدم والسلام والأمن تحت قيادة الرئيس محمد بخاري”.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، زوبايرو دادا، إن نيجيريا سعيدة بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للبلاد، وتقف بجانب المملكة بشأن الهجوم المؤسف والغادر على منشآتها النفطية.

وأوضح أن علاقة البلدين تتمتع بارتباطات اجتماعية واقتصادية، وحققت ازدهارًا في القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار والطيران والزراعة والموارد المائية والكهرباء والتعليم والشباب والرياضة، فضلاً عن الشؤون الدينية.

وأثنى “زوبايرو” على مواقف حكومة المملكة، لدعمها الحكومة النيجيرية في التصدي لتمرد بوكو حرام وقضايا الفساد.