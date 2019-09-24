تقديم موعد إيداع راتب سبتمبر

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين في المملكة، بعد غد الخميس بدلاً من الجمعة.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي.

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ويتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.

وخلال هذا الشهر، يصادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة 27 سبتمبر، ولذلك فمن المقرر أن يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم الخميس 26 سبتمبر.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.