بعد اجتماعه بعمران خان.. ترامب يصب الماء البارد على الآمال الهندية

2019-09-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

صبَّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الماء البارد على الجهود الهندية، لزج الولايات المتحدة ضد باكستان، وذلك بعد ساعات من إلقاء كلمة أمام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في هيوستن، تكساس.

وبعد أن أشاد الرئيس الأمريكي بـ”بمودى” في استاد إن آر جي، أمام حشد من الجنود الهنود، اجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووصف موقف “مودي” تجاه إسلام آباد بأنه “عدواني”.

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وقال ترامب، لوسائل الإعلام، أثناء جلوسه إلى جانب رئيس الوزراء عمران خان: “لم أكن أعرف أنني سأسمع هذا البيان، يجب أن أقول، كنت جالسًا هناك، وسمعت أمس بيانًا عدوانيًا جداً من الهند من رئيس الوزراء”.

وبحسب موقع “إنترناشيونال” فإن الهنود غاضبون من أن “ترامب” أشار مراراً إلى موقف “مودي” باعتباره “بياناً عدوانياً جداً”، بينما كان يتحدث إلى الصحفيين، كما أن الرئيس الأمريكي لم يظهر أنه متفق مع صريح “مودي” بأن “كل شيء على ما يرام في الهند”.

وفي المقابل، أشاد الرئيس الأمريكي بـ”عمران خان” ووصفه بأنه “زعيم عظيم” و”رجل طيب” و “رياضي جيد”.

وكانت باكستان تعهدت بتسليط الضوء في اجتماع الأمم المتحدة، على ما يُقال إنه انتهاكات ارتكبتها الهند في كشمير، ومن المرجح أن يكون خطاب رئيس وزراء باكستان، عمران خان، قوياً ومؤثرًا، ومن جانبه، قال “ترامب” إنه يعتقد أنه يستطيع التوفيق بين البلدين.