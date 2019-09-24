فحص موعد صرف وإيداع المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441 شهر…

تتزايد عمليات البحث في الآونة الأخيرة في دولة المملكة العربية السعودية، وذلك حول موعد صرف وإيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر محرم، حيث تتزايد التساؤلات عن ما هو الموعد الرسمي الذي ستقوم من خلاله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف وإيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي للمستفيدين من الدفعة الجديدة، وقد أصدرت وزارة العمل بياناً رسمياً في الأونة الأخيرة بخصوص صرف مساعدة المقطوعة في الضمان، وقد أكدت على انه لا يجب التعاطي مع كافة الأخبار أو الإشاعات التي تتحدث عن قرب صرف المقطوعة، وقد أكدت على أنه سوف يتم الإعلان عن موعد صرف المقطوعة في حال تم إقرارها من قبل الجهات المختصة والمعنية.

شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العديد من الشروط من أجل الاستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد نوهت الوزارة على أنه يجب أن يكون المواطن السعودي يتمتع بتلك الشروط من أجل الإستفادة من المقطوعة وهي كالتالي :-

أن يكون سعودي الجنسية أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً أن لا تشمل معاشات الضمان الإجتماعي. أن يفصح المواطن عن كافة البيانات المطابقة مع الجهات الرسمية.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأرامل والمطلقات

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا دخل لها.

أسر الشهداء

الأسرة التي غاب عنها عائلها.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

نوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنه يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة، القيام بزيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي، والإستعلام عن توقيت صرف وإيداع المقطوعة من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي