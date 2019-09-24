التحالف اليمني لرصد الانتهاكات: الانتهاكات لن تتوقف في اليمن طالما بقيت ميليشيات الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد التحالف اليمني لرصد الانتهاكات ندوة في الأمم المتحدة في إطار فعاليات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات في اليمن.

وأكد رئيس منظمة (تمكين) للتنمية وحقوق الإنسان خلال الندوة، مراد الغارتي، أن الانتهاكات لن تتوقف في اليمن طالما بقيت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تسيطر على العاصمة وبعض المحافظات، وبالسلاح وبإمكانات الدولة.

وقال الغارتي: إن ميليشيات الحوثي لم تعترف أو تجري تحقيقا في أي من الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المدنيين، مما يؤكد تعمدها استهداف المدنيين، كما أنها لم تسلم خرائط الألغام التي ستحتاج عشرات السنوات من العمل لإزالتها ومعالجة ضحاياها.

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وأوضح أن صمت المجتمع الدولي أمام انتهاكات وممارسات ميليشياتت الحوثي وعدم إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية شجعها على التمادي في الانتهاكات وحصار المدن وسرقة مواد الإغاثة، وتحويل عائدها لدعم الحرب على اليمنيين، وبذلك تقتلهم مرتين عبر سرقة الإغاثة من أفواه الجوعي وتحويل عائدها إلى رصاص يفتك بهم.

وأكد أن استمرار انتهاكات الحوثي ضد النساء سيفكك المجتمع ويجعله عرضة للنزاعات البينية والمجتمعية التي تعيش على أكوامها الميليشيات، ويؤكد عدم رغبة الحوثي في تحقيق السلام وتنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بإشراف الأمم المتحدة.

وأوضح أن إنهاء الانقلاب هو أهم العوامل المساعدة لإيقاف الانتهاكات والتدهور المستمر لحقوق الإنسان.

وطالب الغارتي المجتمع الدولي بإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، خاصة القرارات 2140 و2014 و2216، وإلزامها بتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة باليمن، واعتماد إجراءات وتدابير عقابية ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن، ووقف تجنيد الأطفال وإغلاق السجون كافة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المدنيين لدي ميليشيات الحوثية فورا، وعدم استغلالهم سياسيا، ووقف الأعمال العدائية ضد المدنيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.