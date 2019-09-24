محمد بن مسعود - الدمام - مركباتها توشحت بالأخضر.. ورفعت صور خادم الحرمين احتفلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باليوم الوطني وعلقت صور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مركباتها وتوشحت باللون الأخضر . ورفرفت راية "لا إله الا الله محمدًا رسول الله" في أعالي قمة جبال مكة بعد أن حملها رجال دوريات الأمن بمكة المكرمة. وقد انتشرت دوريات الأمن في الطرقات والشوارع الرئيسة. Advertisements 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 02:30 PM مركباتها توشحت بالأخضر.. ورفعت صور خادم الحرمين شاهد.. كيف احتفلت دوريات أمن مكة باليوم الوطني؟ شاهد.. كيف احتفلت دوريات أمن مكة باليوم الوطني؟ احتفلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باليوم الوطني وعلقت صور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مركباتها وتوشحت باللون الأخضر . ورفرفت راية "لا إله الا الله محمدًا رسول الله" في أعالي قمة جبال مكة بعد أن حملها رجال دوريات الأمن بمكة المكرمة. وقد انتشرت دوريات الأمن في الطرقات والشوارع الرئيسة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. كيف احتفلت دوريات أمن مكة باليوم الوطني؟ ،

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