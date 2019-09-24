، خطة سرية من "فيسبوك" .. بديل الهواتف الذكية في الطريق ،

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السرية، التي ستجعلها تقدم للمرة الأولى "بديلاً مثالياً" للهواتف الذكية.
ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تفاصيل الخطة التي وصفتها بـ "السرية"، لتطوير "فيسبوك"، نظارات واقع افتراضي جديدة، ستكون مهمتها الرئيسة إتاحة تجربة جديدة لمستخدميها.
وتتعاون "فيسبوك" في هذا الأمر مع شركة "لوكسوتيكا" لتصنيع النظارات الشهيرة، ومن أبرز العلامات الخاصة بها "ريبان".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.
وتأمل "فيسبوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغيّر بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.
وتخطط "فيسبوك" لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، وتقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.
وستعتمد نظارات "أرويون" الخاصة بـ "فيسبوك" على تقنيات مساعد رقمي يستند إلى الذكاء الصناعي؛ ما يسهّل من تفاعل المستخدمين معها.
وتتعاون "فيسبوك" مع الشركة المصممة لنظارات "ريبان"؛ حيث يصبح حجم النظارة صغيراً وجذاباً بصورة كبيرة للمستهلكين.
خطة سرية من "فيسبوك" .. بديل الهواتف الذكية في الطريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24
كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السرية، التي ستجعلها تقدم للمرة الأولى "بديلاً مثالياً" للهواتف الذكية.
ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تفاصيل الخطة التي وصفتها بـ "السرية"، لتطوير "فيسبوك"، نظارات واقع افتراضي جديدة، ستكون مهمتها الرئيسة إتاحة تجربة جديدة لمستخدميها.
وتتعاون "فيسبوك" في هذا الأمر مع شركة "لوكسوتيكا" لتصنيع النظارات الشهيرة، ومن أبرز العلامات الخاصة بها "ريبان".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.
وتأمل "فيسبوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغيّر بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.
وتخطط "فيسبوك" لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، وتقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.
وستعتمد نظارات "أرويون" الخاصة بـ "فيسبوك" على تقنيات مساعد رقمي يستند إلى الذكاء الصناعي؛ ما يسهّل من تفاعل المستخدمين معها.
وتتعاون "فيسبوك" مع الشركة المصممة لنظارات "ريبان"؛ حيث يصبح حجم النظارة صغيراً وجذاباً بصورة كبيرة للمستهلكين.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:18 PM
الاسم الرمزي السري "أوريون" والطرح بين 2023 و2025
كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السرية، التي ستجعلها تقدم للمرة الأولى "بديلاً مثالياً" للهواتف الذكية.
ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تفاصيل الخطة التي وصفتها بـ "السرية"، لتطوير "فيسبوك"، نظارات واقع افتراضي جديدة، ستكون مهمتها الرئيسة إتاحة تجربة جديدة لمستخدميها.
وتتعاون "فيسبوك" في هذا الأمر مع شركة "لوكسوتيكا" لتصنيع النظارات الشهيرة، ومن أبرز العلامات الخاصة بها "ريبان".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.
وتأمل "فيسبوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغيّر بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.
وتخطط "فيسبوك" لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، وتقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.
وستعتمد نظارات "أرويون" الخاصة بـ "فيسبوك" على تقنيات مساعد رقمي يستند إلى الذكاء الصناعي؛ ما يسهّل من تفاعل المستخدمين معها.
وتتعاون "فيسبوك" مع الشركة المصممة لنظارات "ريبان"؛ حيث يصبح حجم النظارة صغيراً وجذاباً بصورة كبيرة للمستهلكين.
، خطة سرية من "فيسبوك" .. بديل الهواتف الذكية في الطريق ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.