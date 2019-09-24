، تحالف رصد يُدين زرع الحوثي للكراهية عبر المناهج التعليمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المليشيا تستغل وسائل الإعلام للتحريض على التمييز

أكدت الناشطة الحقوقية نزهة مخلوف أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتعمد زرع فكر طائفي مليء بالكراهية في عقول أطفال اليمن من خلال تغيير السياسات التعليمية والمناهج، ما يعني خلق جيل مفخخ في المستقبل لا يؤمن بالتعايش ولا يعترف بالآخر ويرسخ للنهج التكفيري والعنف لدى الأطفال كتمييز قائم على أساس الدين والمذهب.

جاء ذلك في كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته للبند التاسع المعني بقضايا التمييز العنصري ونبذ الكراهية والتحريض على العنف.

وقالت الناشطة الحقوقية نزهة مخلوف: مليشيا الحوثي تستخدم وسائل الإعلام والنشر للتحريض على التمييز والكراهية وتضليل المجتمع الدولي واليمني باستخدام خطاب عدائي ضد المخالفين لها في اليمن وخارجه وتحولت وسائل الإعلام من أداة لتوعية المجتمع بأهمية التعايش إلى وسائل للقهر ومصادرة الحقوق.

وأضافت: مليشيا الحوثي استخدمت الخطاب الإعلامي العنصري لتهجير المخالفين لها مذهبيًا وعرقيًا وسياسيًا، وأصبح ملايين اليمنيين مبعدين عن وطنهم منذ بدأت مليشيا الحوثي حروبها في العام 2004.

ودعت مجلس حقوق الإنسان لسرعة التحرك لإيقاف تلك الممارسات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بما يحفظ حقوق وكرامة اليمنيين من تلك الانتهاكات ويضمن بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.