، تفاصيل جديدة بقضية "وفاة طالبة حافلة الرياض".. "التعليم" لم تعزّ والأب لن يتنازل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ"الخليج 365" أنه لم يقدم الواجب إلا المعلمة والمكتب.. والسائق يواجة تهمة الاستهتار تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة في قضية وفاة طالبة حافلة حي الشفاء بمدينة الرياض "ليان" التي توفيت دهساً تحت عجلاتها بعد سقوطها منها؛ بسبب إغلاق باب الحافلة على عباءتها؛ حيث وجهت تهمة الاستهتار لسائق الحافلة، ولا يزال موقوفاً لدى الجهات الأمنية، فيما أكد والد الطالبة على مطالبته بحق ابنته.

وفي التفاصيل، أكد والد الطالبة الضحية "ليان" لـ"الخليج 365"، أنه لن ينتازل وسيأخذ حق ابنته؛ بسبب استهتار سائق الحافلة وهو يمني الجنسية؛ حيث أكد أن السائق تم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم الاستعجال في تحرك الحافلة بعد نزول أي طالبة إلا بعد التأكد من نزول الطالبة تماماً وابتعادها عن الحافلة، إلا أن جميع التنبيهات التي وجهت له لم يعرها أي اهتمام.

وقال: "قبل يومين من الحادثة تم التنبيه والتأكيد على سائق الحافلة بعدم الاستعجال في التحرك، وفي يوم الحادثة كانت "ليان" الضحية، بشهادة بعض المعلمات والمعلمة المرافقة".

وأضاف والد الطالبة: "لم يتواصل معي أحد من وزارة التعليم أو من إدارة التعليم منطقة الرياض لتقديم واجب العزاء ، فقط سوى مدرّسة الطالبة ومكتب التعليم التابع للمدرسة".

وقد كشفت "الخليج 365" مؤخراً تفاصيل وفاة طالبة حافلة حي الشفاء بمدينة الرياض "ليان" التي توفت دهساً تحت عجلات الحافلة بعد سقوطها منها؛ بسبب إغلاق باب الحافلة على عباءتها؛ حيث تبين أن سائق الحافلة وهو مقيم عربي رفض إيقاف الحافلة رغم نداء المعلمة التي كانت مرافقة مع الطالبات.

وقالت المصادر: "الحافلة خاصة، وليس لها علاقة بوزارة التعليم، ويقودها مقيم من جنسية عربية، وعند منزل الطالبة نزلت الطالبة من الحافلة، وقبل مغادرتها بشكل كامل أغلق السائق الباب على عباءة الطالبة، وقامت الطالبة قبل وقوعها أرضاً بطرق الباب، إلا أن السائق تحرك فوراً وبحركة سريعة، وسقطت الطالبة أرضاً تحت العجلات".

وأوضحت: "كان في الحافلة معلمة مرافقة مع الطالبات تحدثت مع السائق لمحاولة إيقاف الحافلة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ورفض التوقف، وتوقع أن الأمر سهل مجرد سقوط على الأرض فقط".

وأكلمت المصادر: "بعد سقوط الطالبة بنصف ساعة جاءت حافلة أخرى تحمل أخوات الطالبة الساقطة على الأرض، ووجد بعض جيران الطالبة بالصدفة، وشاهدوها على الأرض، وعلى الفور تم إبلاغ أسرتها والجهات الأمنية؛ للتعامل مع الحادث، ونقل الطالبة للمستشفى، وشاء القدر بوفاتها".

وقد كشفت إدارة تعليم الرياض تفاصيل الحادثة؛ حيث بينت أن الحافلة المتسببة في وفاة الطالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا "الثلاثاء" تابعة لنقل خاص.

وأضافت: "الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً"، موضحة أنها وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، ومن أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

يذكر أن الجهات الأمنية قامت بإلقاء القبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس الطالبة أثناء نزولها من الحافلة، وكانت كاميرات مراقبة قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 02:20 PM أكد لـ"الخليج 365" أنه لم يقدم الواجب إلا المعلمة والمكتب.. والسائق يواجة تهمة الاستهتار Advertisements تفاصيل جديدة بقضية "وفاة طالبة حافلة الرياض".. "التعليم" لم تعزّ والأب لن يتنازل تفاصيل جديدة بقضية "وفاة طالبة حافلة الرياض".. "التعليم" لم تعزّ والأب لن يتنازل تكشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة في قضية وفاة طالبة حافلة حي الشفاء بمدينة الرياض "ليان" التي توفيت دهساً تحت عجلاتها بعد سقوطها منها؛ بسبب إغلاق باب الحافلة على عباءتها؛ حيث وجهت تهمة الاستهتار لسائق الحافلة، ولا يزال موقوفاً لدى الجهات الأمنية، فيما أكد والد الطالبة على مطالبته بحق ابنته.

وفي التفاصيل، أكد والد الطالبة الضحية "ليان" لـ"الخليج 365"، أنه لن ينتازل وسيأخذ حق ابنته؛ بسبب استهتار سائق الحافلة وهو يمني الجنسية؛ حيث أكد أن السائق تم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم الاستعجال في تحرك الحافلة بعد نزول أي طالبة إلا بعد التأكد من نزول الطالبة تماماً وابتعادها عن الحافلة، إلا أن جميع التنبيهات التي وجهت له لم يعرها أي اهتمام.

وقال: "قبل يومين من الحادثة تم التنبيه والتأكيد على سائق الحافلة بعدم الاستعجال في التحرك، وفي يوم الحادثة كانت "ليان" الضحية، بشهادة بعض المعلمات والمعلمة المرافقة".

وأضاف والد الطالبة: "لم يتواصل معي أحد من وزارة التعليم أو من إدارة التعليم منطقة الرياض لتقديم واجب العزاء ، فقط سوى مدرّسة الطالبة ومكتب التعليم التابع للمدرسة".

وقد كشفت "الخليج 365" مؤخراً تفاصيل وفاة طالبة حافلة حي الشفاء بمدينة الرياض "ليان" التي توفت دهساً تحت عجلات الحافلة بعد سقوطها منها؛ بسبب إغلاق باب الحافلة على عباءتها؛ حيث تبين أن سائق الحافلة وهو مقيم عربي رفض إيقاف الحافلة رغم نداء المعلمة التي كانت مرافقة مع الطالبات.

وقالت المصادر: "الحافلة خاصة، وليس لها علاقة بوزارة التعليم، ويقودها مقيم من جنسية عربية، وعند منزل الطالبة نزلت الطالبة من الحافلة، وقبل مغادرتها بشكل كامل أغلق السائق الباب على عباءة الطالبة، وقامت الطالبة قبل وقوعها أرضاً بطرق الباب، إلا أن السائق تحرك فوراً وبحركة سريعة، وسقطت الطالبة أرضاً تحت العجلات".

وأوضحت: "كان في الحافلة معلمة مرافقة مع الطالبات تحدثت مع السائق لمحاولة إيقاف الحافلة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ورفض التوقف، وتوقع أن الأمر سهل مجرد سقوط على الأرض فقط".

وأكلمت المصادر: "بعد سقوط الطالبة بنصف ساعة جاءت حافلة أخرى تحمل أخوات الطالبة الساقطة على الأرض، ووجد بعض جيران الطالبة بالصدفة، وشاهدوها على الأرض، وعلى الفور تم إبلاغ أسرتها والجهات الأمنية؛ للتعامل مع الحادث، ونقل الطالبة للمستشفى، وشاء القدر بوفاتها".

وقد كشفت إدارة تعليم الرياض تفاصيل الحادثة؛ حيث بينت أن الحافلة المتسببة في وفاة الطالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا "الثلاثاء" تابعة لنقل خاص.

وأضافت: "الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً"، موضحة أنها وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، ومن أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

يذكر أن الجهات الأمنية قامت بإلقاء القبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس الطالبة أثناء نزولها من الحافلة، وكانت كاميرات مراقبة قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة. الكلمات المفتاحية

، تفاصيل جديدة بقضية "وفاة طالبة حافلة الرياض".. "التعليم" لم تعزّ والأب لن يتنازل ،

المصدر : الخليج 365

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