تفاصيل إلقاء شاب سعودي لصديقه من السيارة

تلقت الشرطة السعودية في محافظة الليث في مكة المكرمة، بلاغاً بشأن وجود شاب ملقى على الأرض، امس الاثنين، في إحدى شوارع المحافظة وعليه آثار ضرب وكدمات في جسمه.

وأفادت الأجهزة الأمنية في الشرطة، عن فتح ملف تحقيق مع الشاب الذي قام بإلقاء صديقه على الطريق وظهر عليه آثار الضرب الشديد وكسر في قدمه اليسرى، موضحةً أنها تلقت بلاغ من أحد شهود عيان فقدمت على الفور الى المكان.

وكشفت الأجهزة الأمنية معلومات أولية، أن الشابين يعملان في قطاعين حكوميين في محافظة الليث، اشتعل خلاف بينهما داخل السيارة، أدى الى إلقاء صديقه بعد الاعتداء عليه، وفقاً لإرم نيوز.

تبين أن الشاب تعرض للاعتداء وقام برميه على الطريق ولاذ بالفرار، وسلّم المتهم نفسه للشرطة في وقت لاحق بعد تضييق الخناق عليه، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف حيثيات الحادثة.



