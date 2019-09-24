تركي آل الشيخ يتعهد بتحويل المملكة لقبلة سياحية ويهاجم مقاطعي نشاطات الترفيه‎

قال رئيس هيئة الترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، الاثنين، إن المملكة ستتحول لقبّلة سياحية مفضلة للسياح السعوديين الذين اعتادوا قضاء إجازات سنوية خارج البلاد، من خلال توفير كل مقومات السياحة التي تجذب السعوديين في الخارج. وأضاف آل الشيخ وهو مستشار في الديوان الملكي، إن شركة الخطوط الجوية السعودية التي اعتادت نقل السعوديين للخارج كل عام بغرض السياحة، ستبدأ بجلب السياح من خارج المملكة إلى البلد الخليجي الذي يشهد تغييرات غير مسبوقة، ونشاطًا لافتًا في مجال الثقافة والفنون والترفيه.

وكان آل الشيخ يرد عبر تويتر على انتقادات طالته عقب دعوته للراغبين بشراء تذاكر عروض ترفيهية وفعاليات ثقافية ستشهدها مدينة الرياض في الفترة المقبلة، ضمن ما يعرف بـ ”موسم الرياض“، بالحصول على بطاقة من أحد البنوك المحلية تتيح شراء التذاكر بالتقسيط ومن دون فوائد.

وقال آل الشيخ في سلسلة تغريدات، إن منتقدي عرض البطاقات البنكية، من فئة تستدين من البنوك بفوائد كل عام، وتسافر لقضاء موسم السياحة خارج المملكة، فيما تنتقد الجهود المحلية لبناء قطاع سياحي يدعم اقتصاد المملكة.

كما أعلن آل الشيخ عن تخفيض على تذاكر فعاليات موسم الرياض المرتقب، بنسبة 20 بالمئة، وتشمل ”منسوبي القوات المسلحة والحرس الوطني والداخلية وأبناء الشهداء الأبطال لهم ولذويهم ذوي صلة القرابة الأولى“.

وتشهد المملكة هذا العام نشاطًا لافتًا لهيئة الترفيه الحكومية بعد أن تولى رئاستها آل الشيخ، حيث يجري تنظيم مواسم ترفيهية في كل منطقة، تتضمن كل منها فعاليات متنوعة تتراوح بين العروض الترفيهية والنشاطات الثقافية وعروض المسرح والسيرك بجانب حفلات فنية لأشهر فناني وفنانات السعودية والعالم العربي. كما تشهد المملكة منذ يوم الجمعة الماضي، احتفالات كبيرة بمناسبة الذكرى 89 لليوم الوطني للبلاد، حيث شارك آلاف السعوديين في كل مدن المملكة بالمناسبة والاحتفال بها عبر فعاليات متنوعة شهدتها البلاد. ويجري العمل في السعودية على مشاريع سياحية وترفيهية عملاقة في عدة مناطق بالبلاد، بينها مشروع القدية في الرياض و ”نيوم“ في منطقة تبوك، فيما تستعد السعودية قبل نهاية العام لمنح الراغبين بزيارة المملكة، تأشيرات سياحية إلكترونية بالتزامن مع السماح للمعتمرين بالتنقل خارج المشاعر المقدسة.