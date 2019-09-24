اختصما أمام القاضي وجلسا على الأرض.. تفاصيل قصة زائر الفجر الذي فاجأ الملك عبدالعزيز: لي في رقبة...

نشر حساب دارة الملك عبدالعزيز على “تويتر”، قصة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود (طيب الله ثراه)، مع زائر الفجر والتي تظهر تواضع وعدل المؤسس – رحمه الله -.

وسرد الحساب القصة التي تبدأ أحداثها عندما أتي أحدهم المؤسس بعد أدائه لصلاة الفجر في أحد الأيام، وقال له: “لي في رقبة والدك دين قدره مئة فرانسي”، فما كان من الملك إلا أن استفسر منه عن الشهود الذين حضروا هذه الواقعة، فقال له الرجل: “شاهدي الله”.

فتابع الملك المؤسس بحكمته وصبره اللذين اشتهر بهما: “ولكني لا أستطيع أن أصنع لك شيئًا إن لم يكن عندك ما يثبت”، فأجابه الرجل: “بيني وبينك شرع الله”.

وهنا اصطحبه المؤسس إلى القاضي الشيخ سعد بن عتيق دون أن يصطحب معه حراسه وحاشيته، وعندما شاهد القاضي الملك المؤسس بادر إلى سؤاله: “أضيفًا جئت أم خصمًا؟”، فرد الملك: “بل خصمًا”.

حينها طلب القاضي سعد من الملك عبدالعزيز وخصمه أن يجلسا على الأرض، بينما جلس هو على عتبة الباب، وحكم بينهما، وانصرف الخصم راضيًا بحكم الشيخ القاضي.

وعقب ذلك، بعد أن فرغ الشيخ سعد من مهمته، التفت إلى المؤسس، وقال له: “الآن أنت ضيفي”، وأدخله المجلس وشربا القهوة.