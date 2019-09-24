نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة ضمت 4 من ملوك المملكة العربية السعودية، وهم يؤدون العرضة التاريخية في احتفال أقيم بمدينة الرياض، بمناسبة تولي أخيهم الملك سعود مقاليد الحكم. وظهر في الصورة، التي يعود تاريخيها لعام 1953 (1373 هـ)، كل من: الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان، ومعهم الأمير طلال.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية لـ 4 من ملوك السعودية يؤدون العرضة احتفالاً بتولي الملك سعود الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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