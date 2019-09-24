الحصيني: تطورات جديدة لـ«الحالة المدارية» فوق بحر العرب

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، تحول الحالة المدارية فوق بحر العرب من إعصار إلى عاصفة بمجرد وصولها إلى سواحل عمان، مشيرًا إلى أن المملكة سوف تتأثر بها على أقصى الجنوب وجنوب الشرق.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن العاصفة المدارية «هيكا» في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، وهو يقترب من السواحل الجنوبية الشرقية من سلطنة عمان، متوقعًا ضعف الحالة المدارية وتحولها الى عاصفة بمجرد وصولها الى سواحل عمان، مع رياح عاصفة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة جدًّا، وجريان الأودية

وكان الحصيني أشار أمس الاثنين، إلى اضطراب مداري وسط بحر العرب، متوقعًا أن يتحرك إلى الغرب والشمال الغربي، مع ضعف الحالة المدارية بمجرد وصولها إلى سلطنة عمان.

كما توقع أيضًا أن يكون تأثيره على جنوب وشرق عمان بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، أما تأثيره على المملكة فمتوقع على أقصى جنوب وجنوب شرقها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت أمس الأحد، أنَّه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، اتضح لدى المختصين بالأرصاد في الهيئة، تكوُّن حالة مدارية شرق بحر العرب.

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وأضافت الأرصاد أنها تراقب آخر تحديثات الحالة، مشيرةً إلى أنَّ التوقعات تكشف، بمشيئة الله، عن تحرُّك الحالة المدارية باتجاه الشمال الغربي دون أي تأثير مباشر في أجواء المملكة.

من جهة اخرى، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، طقسًا رطبًا مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطي منها والجنوبية.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها.

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