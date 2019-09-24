بالصور.. ورود وهدايا وأهازيج في استقبال المسافرين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

احتفت إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، بالورود والهدايا.

حيث تم استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف المناطق، بالورود ورايات الوطن، إضافة إلى الأهازيج التي شاركت بها الفرق الشعبية احتفالًا بالمناسبة الوطنية المجيدة.

وشاركت الجهات العاملة في المطار والمواطنين والمقيمين، في الفعالية المنظمة التي أقيمت في صالة قدوم الرحلات الداخلية، مشمولة بمشاعر الفرح والابتهاج التي تجسّد عمق الولاء والانتماء إلى هذه البلاد المباركة.