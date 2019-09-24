اليوم الوطني / الهيئة الملكية بينبع تحتفل باليوم الوطني 89



ينبع 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقامت الهيئة الملكية بينبع, بتنظيم من قطاع الخدمات المساندة؛ ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية أمس, فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة ، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد سبيه .

وانطلقت الفعاليات بالمسرح الروماني بالواجهة البحرية في ينبع الصناعية، وشملت، أبرويت "ارفع الخفاق الأخضر" وفرقة "براعم نغم الوطن" وعرض " الليد لايت" والعديد من المسابقات والفعاليات المصاحبة.

وحرصت الهية الملكية بينبع على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لتحقق التواصل الاجتماعي واللحمة بين الشعب المعطاء تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين, حيث توشحت ميادينو شوارع الهيئة الملكية بالأعلام الخضراء؛ لتضيء سماؤها بالألعاب النارية احتفاءً وابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة", فيما نجحت إدارة الأمن الصناعي والسلامة في تطبيق خطتها الميدانية بتكثيف دورياتها الأمنية والمرورية داخل مدينة ينبع الصناعية، شملت الواجهة البحرية وشاطئ الشباب وذلك لضمان سلامة قاطني وزوار المدينة للحيلولة دون وقوع أي حوادث.

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13:55ت م

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