اليوم الوطني / كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89



المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

‎احتفلت كلية السياحة والفندقة بالمدينةالمنورة اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة "، وذلك بقاعة المناسبات بالكلية بحضور عميد الكلية احمد بن محمد عسيري وأعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين.

واشتملت الاحتفالية التي أشرف عليها مدير الاتصال المؤسسي رائد بن عبدالمعطي المزيني، على العديد من الفقرات المتنوعة، حيث قدمت القصائد الشعرية والمسابقات الثقافية والعرضه

وأوضح عميد كلية السياحة والفندقة أحمد بن محمد عسيري أن اليوم الوطني يعد مناسبة غالية تحقق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت فيه الفرقة والتفكك، وهو اليوم الّذي شهد بداية التطوّر والازدهار، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وحكامها وشعبها من كل مكروه.

ونوه عسيري بالتطور الكبير الذي شهده القطاع السياحي والفندقي في المملكة وتحويلة إلى رافد اقتصادي حيوي مهم ضمن منظومة اقتصاد المملكة، انطلاقاً من‏ رؤية 2030 التي تطمح إلى تطوير ودعم قطاع السياحة‎ خلال السنوات القادمة.

// انتهى //

13:54ت م

0129



المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس‎احتفلت كلية السياحة والفندقة بالمدينةالمنورة اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة "، وذلك بقاعة المناسبات بالكلية بحضور عميد الكلية احمد بن محمد عسيري وأعضاء هيئة التدريب والموظفين والمتدربين.واشتملت الاحتفالية التي أشرف عليها مدير الاتصال المؤسسي رائد بن عبدالمعطي المزيني، على العديد من الفقرات المتنوعة، حيث قدمت القصائد الشعرية والمسابقات الثقافية والعرضه السعودية التي شارك فيها الجميع، كما قُدم عرض مرئي بعنوان " أغلى وطن", و تم توزيع الهدايا داخل وخارج الكلية.وأوضح عميد كلية السياحة والفندقة أحمد بن محمد عسيري أن اليوم الوطني يعد مناسبة غالية تحقق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت فيه الفرقة والتفكك، وهو اليوم الّذي شهد بداية التطوّر والازدهار، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وحكامها وشعبها من كل مكروه.ونوه عسيري بالتطور الكبير الذي شهده القطاع السياحي والفندقي في المملكة وتحويلة إلى رافد اقتصادي حيوي مهم ضمن منظومة اقتصاد المملكة، انطلاقاً من‏ رؤية 2030 التي تطمح إلى تطوير ودعم قطاع السياحة‎ خلال السنوات القادمة.// انتهى //13:54ت م0129

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.