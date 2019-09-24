اليوم الوطني / برامج رياضية وشبابية في احتفالات العارضة باليوم الوطني الـ 89



العارضة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شارك شباب وأهالي محافظة العارضة أمس، في الفعاليات الشبابية والرياضية التي نظمتها اللجنة السياحية بالعارضة بالتعاون مع مكتب رابطة فرق الأحياء بالمحافظة وأندية الحي بالروان والمبيت، ضمن احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وشاركت أربعة فرق في بطولة محافظة العارضة لليوم الوطني بإسكان الملك عبدالله التنموي بالروان، فيما تفاعل الشباب المشاركون في ماراثون الجري للشباب "همّه حتى القمّة" لمسافة ثلاثة كيلومترات صعوداً للوصول إلى مطلّ الأمير محمد بن ناصر بمشاركة ٧٠ متسابقاً، وبمشاركة تنظيمية من أندية الأحياء والفرق التطوعية وعدد من الجهات الحكومية، وفي ختام الماراثون تم تكريم أصحاب المراكز الأولى.

كما تضمنت البرامج فعالية المشي "امشِ بهمّه" للرجال ومرضى السكر بممشى بحيرة السد لمسافة أربعة كيلومترات، حيث جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى.

يذكر أن محافظة العارضة تحتفي غدًا بذكرى اليوم الوطني بمركز الملك سلمان للاحتفالات، حيث تنظمه المحافظة بالتعاون مع بلدية المحافظة ولجنة التنمية السياحية ولجنتي التنمية الاجتماعية الأهلية بالعارضة والحميراء، إضافة إلى المعرض المصاحب للاحتفال باليوم الوطني، وعروض الألعاب النارية، وعروض فلكلورية وفرق شعبية تراثية، إلى جانب تخصيص ركن لالتقاط الصور الفوتوغرافية لأجمل الأزياء الوطنية للأطفال المشاركين في الاحتفال.

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13:51ت م

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