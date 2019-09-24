اليوم الوطني / الجهات الأمنية بتبوك حضور نوعي في اليوم الوطني بميادين المنطقة



تبوك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

برز أثناء الاحتفالات التي عايشها أبناء وبنات منطقة تبوك خلال الأيام الماضية، إحتفاءً باليوم الوطني الـ89، الدور الأمني المميز لجميع الجهات الأمنية بالمنطقة، التي كان لها الدور الكبير في إنجاح الاحتفالات رغم كثافة المحتفلين في جميع المواقع والساحات والطرق، الذين خرجوا للتعبير عن حب الوطن في رعاية أمنية متكاملة وعالية الدقة.

وانتشر رجال الشرطة والمرور ودورياتهم على كافة الطرق المؤدية إلى مواقع الاحتفالات، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية واستخدام المواقف، والمحافظة على الأمن، وتسهيل وتيسير وصول الزوّار إلى مواقع الاحتفالات والعودة منه، وتقديم كافة أنواع الخدمات الأمنية والإنسانية والإرشادية التي قد يحتاجون اليها.

وحاز الحضور النوعي لرجال الأمن في ميادين المنطقة، على إعجاب وتقدير المواطنين والمقيمين الذي استشعروا معنى أن يحتفي الإنسان في ظل توافر نعمتي الأمن والأمان.

// انتهى //

13:48ت م

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