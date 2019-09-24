

مكة المكرمة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

وزع مشروع تعظيم البلد الحرام ممثلًا في برنامج مكي للأطفال الإصدار الخاص باليوم الوطني الـ 89 ، تحت شعار " همة حتى القمة "، وذلك ضمن الاحتفال الذي أقيم بمكة المكرمة في "حديقة الحسينية" بالشراكة بين مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، حيث حصل الأطفال الحاضرون بصحبة أسرهم على نسخٍ مجانية من المجلة، كما قدم فريق فعاليات مكي مجموعة من المسابقات الحركية التي تغرس حب الوطن لدى أبناء مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي أنه تمت طباعة 20 ألف نسخة من مجلة مكي تفعيلاً لليوم الوطني، مبيناً أنها تتضمن محتوى معرفياً عن جهود حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين من عهد الملك المؤسس وحتى عصرنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

13:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / 20 ألف نسخة من "مجلة مكي" تحكي جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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