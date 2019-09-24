اليوم الوطني / سفارة المملكة في بكين تقيم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



بكين 25 محرم1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة في بكين حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور عدد كبير من الشخصيات الصينية ، والسفراء العرب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب المعتمدين لدى جمھورية الصين الشعبية .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطنيين السعودي والصيني ، ثم ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي كلمة بدأھا برفع التھاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار السفير الماضي للمسيرة التاريخية التي قام بھا الموحد الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، وسيرة ابناءه الملوك من بعده الذين ساروا على خطاه حتى عھد الحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مستعرضاً الخطط التنموية المتتالية للمملكة منذ نشأتها والتي جعلتھا في مصاف الدول المتقدمة خلال الـ 89 عامًا الماضية.

وقال الماضي: " إن التحولات الاقتصادية، والتحديات التنموية والاھتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة بالمواطن ورفاھيته، وتقدم البلاد في شتى المجالات، كانت أسمى الأھداف التي بنيت عليھا تلك الخطط التنموية، واستمرارا لذلك، تأتي رؤية المملكة 2030 لتنقل الدولة

و أشاد بتطور العلاقات السعودية الصينية، والتي تعد إنموذجًا للعلاقات بين الدول، لما تتمتع به من تفاھم مشترك، وتشاور مستمر، وعمل دؤوب لتطويرھا وتعزيزھا في كافة المجالات، لمتانة العلاقات بين المملكة وجمھورية الصين الشعبية وتبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى بشكل دوري، كان آخرھا زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبكين، ولقاءه بفخامة الرئيس شين جين بيغ حيث أضافت ھذه الزيارة ونتائجھا خطوة متقدمة لرؤية مستقبلية لنقل العلاقات بين البلدين لمستوى أعلى يليق بمكانة البلدين الصديقين في الخارطة الدولية.

عقب ذلك ألقى معالي نائب وزير الخارجية ومبعوث الحكومة الصينية الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تشاي جون كلمة بدأھا بتقديم التھنئة باليوم الوطني الـ 89 لحكومة المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الصديق، كما أعرب خلالھا عن الدور المركزي للمملكة في المنطقة والعالم، مشيدًا بالتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والمستقبل المشرق للعلاقات السعودية الصينية .

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن المملكة حكى ماضيھا العريق وحاضرھا المزھر ومستقبلھا المشرق، و فعاليات ثقافية وشعبية سعودية تمثلت في عزف مقطوعات موسيقية سعودية، ومعرضًا للفنون التشكيلية والخط العربي، والتعريف بثلاث روايات سعودية ترجمت للغة الصينية، كما قدم للحضور أصناف متعددة من المطبخ السعودي الثري قام عليھا مجموعة من الشباب والفتيات السعوديين لاقت اھتمام وإعجاب الحضور.

كما شھد الحفل مشاركات فاعلة من فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين، وشركتي أرامكو و سابك.

// انتهى //

13:45ت م

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بكين 25 محرم1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة في بكين حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور عدد كبير من الشخصيات الصينية ، والسفراء العرب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب المعتمدين لدى جمھورية الصين الشعبية .وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطنيين السعودي والصيني ، ثم ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي كلمة بدأھا برفع التھاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظھما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأشار السفير الماضي للمسيرة التاريخية التي قام بھا الموحد الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، وسيرة ابناءه الملوك من بعده الذين ساروا على خطاه حتى عھد الحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مستعرضاً الخطط التنموية المتتالية للمملكة منذ نشأتها والتي جعلتھا في مصاف الدول المتقدمة خلال الـ 89 عامًا الماضية.وقال الماضي: " إن التحولات الاقتصادية، والتحديات التنموية والاھتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة بالمواطن ورفاھيته، وتقدم البلاد في شتى المجالات، كانت أسمى الأھداف التي بنيت عليھا تلك الخطط التنموية، واستمرارا لذلك، تأتي رؤية المملكة 2030 لتنقل الدولة السعودية إلى الريادة في التنمية الاقتصادية عبر برامجھا وآليات تنفيذھا، والتي نرى نتائجھا واقعًا ملموسًا على الأرض حالياً".و أشاد بتطور العلاقات السعودية الصينية، والتي تعد إنموذجًا للعلاقات بين الدول، لما تتمتع به من تفاھم مشترك، وتشاور مستمر، وعمل دؤوب لتطويرھا وتعزيزھا في كافة المجالات، لمتانة العلاقات بين المملكة وجمھورية الصين الشعبية وتبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى بشكل دوري، كان آخرھا زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبكين، ولقاءه بفخامة الرئيس شين جين بيغ حيث أضافت ھذه الزيارة ونتائجھا خطوة متقدمة لرؤية مستقبلية لنقل العلاقات بين البلدين لمستوى أعلى يليق بمكانة البلدين الصديقين في الخارطة الدولية.عقب ذلك ألقى معالي نائب وزير الخارجية ومبعوث الحكومة الصينية الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تشاي جون كلمة بدأھا بتقديم التھنئة باليوم الوطني الـ 89 لحكومة المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الصديق، كما أعرب خلالھا عن الدور المركزي للمملكة في المنطقة والعالم، مشيدًا بالتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والمستقبل المشرق للعلاقات السعودية الصينية .وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن المملكة حكى ماضيھا العريق وحاضرھا المزھر ومستقبلھا المشرق، و فعاليات ثقافية وشعبية سعودية تمثلت في عزف مقطوعات موسيقية سعودية، ومعرضًا للفنون التشكيلية والخط العربي، والتعريف بثلاث روايات سعودية ترجمت للغة الصينية، كما قدم للحضور أصناف متعددة من المطبخ السعودي الثري قام عليھا مجموعة من الشباب والفتيات السعوديين لاقت اھتمام وإعجاب الحضور.كما شھد الحفل مشاركات فاعلة من فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين، وشركتي أرامكو و سابك.// انتهى //13:45ت م0124

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.