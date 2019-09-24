اليوم الوطني/ مركز الحوار الوطني بالجوف يشارك طلاب المدارس فرحة اليوم الوطني89



سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار بمنطقة الجوف طلاب مدارس المنطقة فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية

وأوضح الحموان أن الهدايا تضمنت مجموعة من الإصدارات القيًمة والتعريفية تتحدث عن الوطن ومسيرته التنموية منذ عهد الملك عبدالعزيز " طيب الله ثراه " حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

ورفع مشرف الحوار بمنطقة الجوف التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة المباركة التي يستذكر فيها أبناء هذا الوطن الغالي أمجاد المؤسس – طيب الله ثراه – حتى قيام هذه الدولة العظيمة التي أرسى قواعدها على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

// انتهى //

13:45ت م

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سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار بمنطقة الجوف طلاب مدارس المنطقة فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية ، حيث قام مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، وقائد مدرسة قرطبة الابتدائية بمدينة سكاكا سليمان فهد العلي بتوزيع الهدايا على الطلاب والأساتذة.وأوضح الحموان أن الهدايا تضمنت مجموعة من الإصدارات القيًمة والتعريفية تتحدث عن الوطن ومسيرته التنموية منذ عهد الملك عبدالعزيز " طيب الله ثراه " حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .ورفع مشرف الحوار بمنطقة الجوف التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة المباركة التي يستذكر فيها أبناء هذا الوطن الغالي أمجاد المؤسس – طيب الله ثراه – حتى قيام هذه الدولة العظيمة التي أرسى قواعدها على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.// انتهى //13:45ت م0123

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