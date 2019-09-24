اليوم الوطني / محافظة النبهانية تحتفي باليوم الوطني الـ 89



النبهانية 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفت محافظة النبهانية أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور محافظ النبهانية طارق اليحيا، وأعضاء لجنة الأهالي، وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وعدد من أهالي المحافظة.

وبدئ الحفل بجلسة حوارية مفتوحة جمعت كبار السن والشباب والأطفال تم خلالها الحديث عن مسيرة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وكيفية المحافظة على هذا الكيان العظيم بالتلاحم والوحدة خلف القيادة.

بعد ذلك رفع محافظ النبهانية في كلمة ألقاها، التهاني للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الوفي بهذه المناسبة الغالية، معبراً عن شكره وتقديره للجان المشاركة في تنظيم الحفل الذي تضمن أوبريت بعنوان "ببلادنا نفتخر ونعتز" وآخر بعنوان " عزة وطن شموخ قيادة همة شعب "، وشيلات وقصائد وطنية والعرضة

// انتهى //

13:45ت م

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النبهانية 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة النبهانية أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور محافظ النبهانية طارق اليحيا، وأعضاء لجنة الأهالي، وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وعدد من أهالي المحافظة.وبدئ الحفل بجلسة حوارية مفتوحة جمعت كبار السن والشباب والأطفال تم خلالها الحديث عن مسيرة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وكيفية المحافظة على هذا الكيان العظيم بالتلاحم والوحدة خلف القيادة.بعد ذلك رفع محافظ النبهانية في كلمة ألقاها، التهاني للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الوفي بهذه المناسبة الغالية، معبراً عن شكره وتقديره للجان المشاركة في تنظيم الحفل الذي تضمن أوبريت بعنوان "ببلادنا نفتخر ونعتز" وآخر بعنوان " عزة وطن شموخ قيادة همة شعب "، وشيلات وقصائد وطنية والعرضة السعودية ، وفعاليات المسرح المفتوح بمشاركة الفرق الترفيهية .// انتهى //13:45ت م0122

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