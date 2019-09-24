السعودية اليوم / زلزال بقوة 6ر4 درجات يضرب اسطنبول ولا أنباء عن ضحايا



اسطنبول 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6ر4 درجات مدينة اسطنبول التركية اليوم، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال مركزه على عمق 3ر5 كيلومتر في بحر مرمرة، قبالة سواحل قضاء سيليفري بالجانب الأوروبي من اسطنبول.

وأكد مكتب حاكم اسطنبول على موقعه الإلكتروني عدم تسجيل أي أضرار من جراء الزلزال.

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13:44ت م

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