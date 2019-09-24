اليوم الوطني / سياحة الأحساء ترفع "همة حتى القمة" في جبل القارة



الأحساء 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء أمس، فعالية المشي الجبلي "الهايكنج" في جبل القارة، بمشاركة العديد من المواطنين والرياضيين، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أن الفعالية تعد فرصة لتجديد الولاء للوطن، التي تأتي ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني.

وأضاف أن الاحتفالية تضمنت مسيرة وطنية إلى قمة جبل القارة تزينت براية التوحيد وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما االله – ، حيث انتهت الفعالية بالوصول إلى قمة الجبل ورسم شعار اليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة".

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13:43ت م

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