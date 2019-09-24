اليوم الوطني / محافظة ثار تحتفي باليوم الوطني الـ89



نجران 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفل أهالي محافظة ثار بنجران أمس، باليوم الوطني الـ 89 , بحضور المحافظ محمد بن محمد عفيصان, وذلك بساحة الاحتفال بالمحافظة.

وبدأ الحفل بمسيرة للخيالة والمركبات الحكومية حاملين ومتوشحين بأعلام الوطن، بعدها ألقى كلمة الأهالي محمد بن مانع آل معمر، رفع من خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني.

وبعد ذلك توالت فقرات الحفل التي شملت على الفنون الشعبية والعرضة

// انتهى //

13:41ت م

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نجران 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفل أهالي محافظة ثار بنجران أمس، باليوم الوطني الـ 89 , بحضور المحافظ محمد بن محمد عفيصان, وذلك بساحة الاحتفال بالمحافظة.وبدأ الحفل بمسيرة للخيالة والمركبات الحكومية حاملين ومتوشحين بأعلام الوطن، بعدها ألقى كلمة الأهالي محمد بن مانع آل معمر، رفع من خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني.وبعد ذلك توالت فقرات الحفل التي شملت على الفنون الشعبية والعرضة السعودية والقصائد الشعرية، وفقرات وأناشيد وشيلات وطنية، إضافة إلى أوبريت وطني بعنوان "عز الفخر" ،ومسابقات متنوعة وتوزيع الهدايا العينية.// انتهى //13:41ت م0118

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