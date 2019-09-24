اليوم الوطني / المديرية العامة للجوازات تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شاركت المديرية العامة للجوازات بكافة إداراتها في مناطق ومحافظات المملكة باحتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة بعنوان " همّة حتى القمّة " حيث تم استقبال وتوديع الركاب المسافرين عبر جميع المنافذ و تقديم الورود والأعلام والهدايا ووضع اللافتات الوطنية بجميع إدارات جوازات المناطق والمحافظات.

وهنأ مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى القيادة الكريمة بهذه المناسبة داعياً الله أن يديم الأمن والأمان للمملكة العربية

وأوضح اللواء اليحيى أن أهم الأسباب الجوهرية والحيوية للتقدم هو الأمن المتكامل في الداخل الذي تنعم به وتضطلع بمهامه وزارة الداخلية بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي أعطى العمل الأمني مساراً أكثر تقنياً وفاعلية، وأننا في سباق مع الزمن والتاريخ للوصول إلى الهدف المنشود لرؤية المملكة 2030 .

‏// انتهى //

13:36ت م

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الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشاركت المديرية العامة للجوازات بكافة إداراتها في مناطق ومحافظات المملكة باحتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة بعنوان " همّة حتى القمّة " حيث تم استقبال وتوديع الركاب المسافرين عبر جميع المنافذ و تقديم الورود والأعلام والهدايا ووضع اللافتات الوطنية بجميع إدارات جوازات المناطق والمحافظات.وهنأ مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى القيادة الكريمة بهذه المناسبة داعياً الله أن يديم الأمن والأمان للمملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " .وأوضح اللواء اليحيى أن أهم الأسباب الجوهرية والحيوية للتقدم هو الأمن المتكامل في الداخل الذي تنعم به وتضطلع بمهامه وزارة الداخلية بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي أعطى العمل الأمني مساراً أكثر تقنياً وفاعلية، وأننا في سباق مع الزمن والتاريخ للوصول إلى الهدف المنشود لرؤية المملكة 2030 .‏// انتهى //13:36ت م0115

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