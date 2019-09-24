اليوم الوطني / أمانة الشرقية تحتفي باليوم الوطني بأوبريت وفقرات متعددة



الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت أمانة الشرقية ، مساء أمس الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، برعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وحضور الأمين المساعد لشؤون البلديات بالأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، وعدد كبير من العائلات والقيادات النسائية بالمنطقة، وذلك على مسرح الأمانة.

وتضمنت الاحتفالية أوبريت وطني تحت عنوان "همة حتى القمة" تحدث عن مسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض أوبريت غنائي خاص بتراث وتاريخ المنطقة الشرقية ، وعرض الموروث الخليجي عبر الموال البحري وأهازيج البحر والأغاني المشهورة في صيد الأسماك ، وعرض الأزياء

كما تضمنت الاحتفالية رسائل الحب والولاء للوطن، وفقرات خاصة عن الموروث الشعبي بالمملكة، وفقرة العرضة السعودية ، وفقرات عن أبرز إنجازات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه" في توحيد المملكة، إضافة إلى عرض قصة مسيرة عطاء تحت عنوان "كيف كنا وكيف صرنا".

// انتهى //

13:35ت م

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الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت أمانة الشرقية ، مساء أمس الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، برعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وحضور الأمين المساعد لشؤون البلديات بالأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، وعدد كبير من العائلات والقيادات النسائية بالمنطقة، وذلك على مسرح الأمانة.وتضمنت الاحتفالية أوبريت وطني تحت عنوان "همة حتى القمة" تحدث عن مسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض أوبريت غنائي خاص بتراث وتاريخ المنطقة الشرقية ، وعرض الموروث الخليجي عبر الموال البحري وأهازيج البحر والأغاني المشهورة في صيد الأسماك ، وعرض الأزياء السعودية القديمة، والزي النجدي والشرقي والجنوبي والشمالي والحجازي، وعادات الزواج القديمة.كما تضمنت الاحتفالية رسائل الحب والولاء للوطن، وفقرات خاصة عن الموروث الشعبي بالمملكة، وفقرة العرضة السعودية ، وفقرات عن أبرز إنجازات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه" في توحيد المملكة، إضافة إلى عرض قصة مسيرة عطاء تحت عنوان "كيف كنا وكيف صرنا".// انتهى //13:35ت م0114

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