اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى الكويت تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



الكويت 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وأعرب سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في تصريح للصحفيين على هامش الحفل عن خالص التهنئة، متمنياً للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، متمنياً سموه للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريح أن اليوم الوطني السعودي يعد يوماً مجيداً لدول الخليج العربي وشعوبها، لا سيما الكويت التي تجمعها والمملكة أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.

وأضاف الجار الله أن هذا اليوم يعكس انجازات على طريق البناء والتنمية والسلام للأشقاء في المملكة، مشيراً إلى أن الكويتيين يستذكرون بالكثير من الفخر والاعتزاز الموقف التاريخي والبطولي للمغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - الذي "أسهم بشكل كبير في تحرير الكويت من الغزو العراقي".

ونوه بدور المملكة واسهاماتها على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلاً عن دورها "البناء والمهم" في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذلك إسهاماتها في تعزيز دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدوره أكد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، عمق العلاقات "التاريخية والأخوية" بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن اليوم الوطني للمملكة يفرح به شعب الكويت والسعودية على حد سواء.

// انتهى //

13:34ت م

0113



الكويت 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت أمس، حفلاً بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة، بحضور عددٍ من المسؤولين والدبلوماسيين والمواطنين.وأعرب سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في تصريح للصحفيين على هامش الحفل عن خالص التهنئة، متمنياً للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، متمنياً سموه للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريح أن اليوم الوطني السعودي يعد يوماً مجيداً لدول الخليج العربي وشعوبها، لا سيما الكويت التي تجمعها والمملكة أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك.وأضاف الجار الله أن هذا اليوم يعكس انجازات على طريق البناء والتنمية والسلام للأشقاء في المملكة، مشيراً إلى أن الكويتيين يستذكرون بالكثير من الفخر والاعتزاز الموقف التاريخي والبطولي للمغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - الذي "أسهم بشكل كبير في تحرير الكويت من الغزو العراقي".ونوه بدور المملكة واسهاماتها على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلاً عن دورها "البناء والمهم" في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذلك إسهاماتها في تعزيز دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية.بدوره أكد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، عمق العلاقات "التاريخية والأخوية" بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن اليوم الوطني للمملكة يفرح به شعب الكويت والسعودية على حد سواء.// انتهى //13:34ت م0113

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى الكويت تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.