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عروض مرئية وفرق شعبية وألعاب نارية باحتفالات محافظة البرك.. غداً
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
يرعى غداً الأربعاء محافظ البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده احتفالات محافظة البرك باليوم الوطني الـ ٨٩ ، تحت شعار “همة حتى القمة” وذلك على الوجهة البحرية للمحافظة، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية مدنية وعسكرية.
واستعدت بلدية محافظة البرك بمنطقة عسير للاحتفال الكبير منذ وقت مبكر، والذي سيتم إقامته على مسرح البلدية بجوار الكورنيش.
وقال رئيس بلدية محافظة البرك المهندس عبدالله الرياعي لـ”متابعات الخليج 365“: إن البلدية استكملت كافة التجهيزات والاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال ٨٩ تحت شعار ” همة حتى القمة ”
وأضاف الرياعي أن الاحتفال سوف يشتمل على مسيرة من مقر البلدية إلى مسرح الكورنيش وتدشين جدارية اليوم الوطني 89.
واستطرد “الرياعي” بقوله إن الاحتفال سيشتمل على عروض مرئية وفرق شعبية، وأوبريت، وكذلك الألعاب النارية التي سوف تزين سماء المحافظة بمناسبة اليوم الوطني.
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