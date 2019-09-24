وظائف قيادية بشركة أرامكو روان للحفر في الخبر

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية قيادية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الخبر، بمسمى (مدير مكتب خدمات تقنية المعلومات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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المسمى الوظيفي:

– مدير مكتب خدمات تقنية المعلومات (IT Service Desk Office Manager).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات، الحاسب الآلي) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/09/24م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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