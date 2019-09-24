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المرور يوضح آلية نقل لوحة مركبة إلى أخرى
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الإدارة العامة للمرور عن الحالة التي يمكن فيها نقل لوحة مركبة لأخرى والإجراءات المطلوبة لإتمام هذا الإجراء.
وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على استفسار أحد المواطنين، بشأن إمكانية نقل اللوحات بين سيارتين: “إنه يلزم أن تكون السيارتان لمالك واحد”.
وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يتم التسديد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي 400 ريال لكل مركبة، والنقل الخاص 700 ريال أيضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.
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