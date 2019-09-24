جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحتفي بهويتها المطورة غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يرعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غدًا الأربعاء الهوية المطورة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وذلك خلال حفل أقيم لهذه المناسبة، بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وعدد من المسؤولين داخل الجامعة وخارجها. وأثناء الحفل ستكرم الجامعة قياداتها الذين كان لهم الأثر الملموس في بناء وتأسيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال العشر سنوات السابقة للجامعة. ويأتي إطلاق هويتها تزامنا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ليعكس الإرادة الجادة للجامعة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية، والمساهمة في الارتقاء بمفهوم التعليم الجامعي، والعمل المستقبلي على صناعة وعي معرفي بفلسفة الجامعة نحو مخرجاتها الأساسية في مسيرة التنمية السعودية.



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