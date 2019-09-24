- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد وفرسان وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 12:56 PM
هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة .. حتى 8 مساءً
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
جاء ذلك بعد أن نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد وفرسان وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، بعد تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" يدعو إلى توخي الحذر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" يدعو إلى توخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.